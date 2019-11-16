Finlandiya, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda

EURO 2020 elemeleri J Grubu'nun 9. haftasında Finlandiya, 5G-Areena'da ağırladığı Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazandı.

PUKKİ ATIYOR FİNLANDİYA KAZANIYOR

Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri, 21. dkikada Tuominen ile ilki penaltıdan olmak üzere 64. ve 75. dakikada Teemu Pukki'den geldi.

Finlandiya'da EURO 2020 sevinci - VİDEO

Bu sonucun ardından grupta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 18 puana yükselen Finlandiya, son maçlar öncesinde EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Grubun son haftasında Finlandiya deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacakken, Lihtenştayn ise evinde Bosna Hersek'i konuk edecek.

FİNLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Finlandiya'da ülke genelinde çılgınca kutlamalar yapıldı.

Daha çok hokey takımları, ralli sürücüleri, cirit atma sporcularıyla bilinen 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'na katılamayan tek İskandinav ülkesi unvanına da son verdi.