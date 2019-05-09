Fiorentina Elif Elmas için teklifini yükseltti

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Elif Elmas'ın geleceği şekilleniyor.

İtalyan ekibi Fiorentine daha önce Elif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ve 7 milyon euro teklifte bulunmuştu. Bu müktarı az bulan sarı-lacivertliler ise teklifi geri çevirmişti.

FİORENTİNA TEKLİF ARTIRDI

Mor menekşeler bu kez teklfini artırdı. İtalyan ekbinin genç yıldızın bonservisi için 11 milyon euroya (Yaklaşık 77 milyon TL) kadar çıktığı belirtiliyor. Fenerbahçe ile Fiorentina arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

F.BAHÇE DAHA FAZLA KAZANMAK İSTİYOR

Yönetimin, Ejif'in bonservisinden en az 14-15 milyon euro gelir beklediği, gelecek parayı transferde kullanacağı ifade edildi.

En son Kasımpaşa maçında bir gol atan 19 yaşındaki Elif, çıkana kadar takımın en iyileri arasındaydı. Genç oyuncu bu sezon Konyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırdı.

Elif Elmas, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta 2141 dakika oynadı ve 2 gol attı.