Fiorentina'da Montella'nın görevi son buldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Montella'yla yolların ayrıldığı açıklandı.

45 yaşındaki Montella'nın gönderilmesinin gerekçesi olarak alınan kötü sonuçlar gösterildi.

"ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alınan kötü sonuçları göz önünde bulundurulduğunda böyle bir karar ortaya çıkmıştır. Kısa vadede amacımız ligde üst sıralara tırmanmak olarak belirlenmiştir. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Görev yaptığı süreçte 27 maçta takımın başında olan Montella, 14 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.