Fiorentina'nın Yusuf Yazıcı teklifi

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor. Bordo-mavili ekibin başarılı futbolcusuna İtalyan ekibi Fiorentina'nın da talip olduğu bildirildi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı için mor menekşelerin 15 milyon euro, yaklaşık 98 Milyon TL'lik bir teklif yaptıkları ancak bu teklifin kulüp tarafından geri çevrildiği belirtildi.

Milan ve Inter gibi başka İtalyan ekiplerinin de takibinde olan futbolcu için, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın da takipte oldukları ifade ediliyor.