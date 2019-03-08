Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'lık

Malatyaspor-Başakşehir maçında Fırat Aydınus'un yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a küfretmesiyle başlayan ve kavgaya dönüşen olay sonrası, iki hakem de PFDK'lık oldu.

"FUTBOL CAMİASINI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ" VURGUSU

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan'ın futbol camiasını küçük düşürecek davranışlarda bulunduğu belirtildi. Disiplin Kurulu'na sevk edilen iki hakeme de bu hafta maç verilmemişti.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

OLAY NASIL YAŞANDI?

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdağan'a küfrediyor ve ikili maçın ardından hakem odasında kavga ediyor. Olayın büyümesi üzerine temsilci Dr. Cenk Altun durumu TFF'ye aktarıyor.

Altun'un TFF'yi aradığnı öğrenen Aydınus bu kez temsilci ile tartışıyor. Son olarak temsilci Altun, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak yaşananları aytıntılı olarak anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.