Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Süper Lig'de pazar günü oynanan Malatyaspor-Başakşehir mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri arasında kavga yaşandığı ifade edildi. Olayın büyümesi üzerine maçın temsilcisi Dr. Cenk Altun, yaşananları TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye rapor ediyor.

FIRAT AYDINUS KÜFRETTİ KAVGA ÇIKTI

Türkiye gazetesinin haberine göre, Fırat Aydınus yardımcısı Yusuf Bozdağan'a küfrediyor ve ikili maçın ardından hakem odasında kavga ediyorlar. Olayın büyümesi üzerine temsilci Dr. Cenk Altun durumu TFF'ye aktarıyor. Altun'un TFF'yi aradığnı öğrenen Aydınus bu kez temsilci ile tartışıyor. Son olarak temsilci Altun, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak yaşananları aytıntılı olarak anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.





Federasyon, Merkez Hakem Kurulu'ndan bu konu ile ilgili bütün tarafların dinlenilmesini istedi. MHK de hakemler ve gözlemciden sözlü olarak bilgi almaya çalıştı. Ancak bu MHK'yi tatmin etmedi. Bunun üzerine yazılı savunmaları istendi. MHK ilk tedbir olarak bu hakemlere bu hafta maç vermeme kararı aldı.

3 AYDAN FAZLA CEZA ALABİLİR

Küfür için VAR kayıtlarına da bakılacak. Konu PFDK'ye intikal ederse ve ceza üç ayı geçerse Fırat Aydınus'un hakemlik hayatı dâhil, TFF bünyesinde hiçbir görevde bulunması söz konusu değil. Üç aydan az bir ceza ise sezonu kapatması anlamına gelecek. Fırat Aydınus'un daha önce de benzer olaylar yaşamasını da dikkate alan MHK'nin bu konuda hakemi koruma ya da olayı kapatma tarafında olmadığı ifade ediliyor.

MELO'YA DA KÜFRETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus beş sene önce, 9 Mart 2014'teki Galatasaray-Akhisar karşılaşmasında, Galatasaraylı Melo ile girdiği bir diyalog sırasında küfrettiği sosyal medyada iddia edilmiş ve bazı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde Aydınus'un 4. hakem ile aralarındaki tartışmanın Melo'ya küfür olarak yansıdığı iddia edilmişti. Dönemin Federasyonu ve MHK'si Aydınus'un, "Melo’ya küfretmedim" beyanını esas almıştı.