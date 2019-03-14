Fırat Aydınus'a 30 gün men cezası

Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından kavga eden Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan'ın cezaları açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Aydınus'a 30 gün, Bozdoğan'a ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."