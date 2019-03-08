Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog

1 Şenol Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında, "Hayat ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz" demesi akıllara TFF başkanlığını getirdi.

2 Fatih Terim'den Diagne'ye gol taktiği Galatasaray formasıyla sadece penaltıdan Trabzonspor'a gol atabilen Diagne'yle görüşen Fatih Terim, 27 yaşındaki golcüye taktik verdi.

3 Eşref Hamamcıoğlu: Biz yine F.Bahçe'yi geçeriz 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan gönderme geldi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Biz yine onları geçeriz" dedi.

4 Roma Hagi'yle görüşüyor Di Francesco ile yollarını ayıran Roma yeni teknik direktörlük görevi için Gheorghe Hagi'yi gündemine aldı.

5 Ersun Yanal: Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmez Başakşehir'i yenmesi durumunda G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine sokacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

6 Galatasaray'da hedef Trapp Muslera'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Alman kalecisi Kevin Trapp'ın transfer edilmesini istedi.

7 Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi.

8 Luzern taraftarı UEFA'yı protesto etti Devler Ligi'nde PSG-M.United ve Porto-Roma maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasına tepki gösteren bir grup Luzern taraftarı, sahaya inerek kaleleri zincirlerle kilitledi.

9 Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanından mağlup ayrıldı.