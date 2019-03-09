Fırat Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikede

Fırat Aydınus, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'la soyunma odasında kavga etmişti.

Küfürleşmeyle başlayan, ardından kavgaya dönüşen olay sonrası maçın temsilcisi Cenk Altun durumu TFF'ye aktarmış ve Aydınus ile Bozdoğan PFDK'ya sevk edilmişti.

Hakemlik hayatı tehlikeye giren Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır sözler ortaya çıktı.

İşte ikili arasındaki o diyalog:

Fırat Aydınus: "O bayrağı g...ne s...rım senin."

Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan: "Hocam niye küfür ediyorsun?"

Fırat Aydınus: "Lan sus s...m hocanı."

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





"TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

HAKEMLİK HAYATI BİTEBİLİR

MHK Talimatının 38. Maddesine göre 3 aydan fazla ceza verilmesi durumunda Aydınus'un hakemlik kariyeri sona erecek.

İşte o madde: "Sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir."

MHK'nin kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor...