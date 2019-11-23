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Fırat Aydınus'un tartışmalı ofsayt kararı

Konyasporlu Milosevic'in Beşiktaş'a attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Fırat Aydınus, Konyasporlu oyuncunun Karius'un görüş açısını kapattığına hükmetti ve golü geçersiz saydı.

| Haber Merkezi
Fırat Aydınus'un tartışmalı ofsayt kararı
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Konyaspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın hemen başında ev sahibi takım öne geçti.

AYDINUS, OFSAYT KARARI VERDİ

Henüz 3. dakikada Milosevic ceza sahasında düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fırat Aydınus önce golü verdi ancak VAR hakeminin uyarısı sonrası pozisyonu izledi.

VAR'da gol pozisyonunu inceleyen Aydınus, Milosevic'in şut attığı esnada Alman kaleci Karius'un görüş açısını kapatan bir Konyasporlu oyuncu olduğuna karar verdi ve golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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