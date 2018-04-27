Flamengo formasını vücuduna kazıttı

Brezilya’da bir futbol taraftarı inanılmaz bir harekete imza attı. Flamengo taraftarı olan Jose Mauricio dos Anjos, ömür boyu takımının formasını giyebilmek adına ilginç bir adım attı.

VÜCUDUNU KAPLAYAN DÖVE YAPTIRDI

33 yaşındaki Flamengo taraftarı, bütün vücudunu kaplayan bir Flamengo forması dövmesi yaptırdı. Tam 99 saat süren ve 32 farklı seansta tamamlanan forma dövmesi büyük ilgi topladı. Esas olarak 18 yaşında böyle bir dövme yaptırmak isteyen ama babası tarafından engellenen dos Anjos, bu tutkusundan vazgeçmedi.

Haftada her gün 2 kez dövmeciye gidip, 165 dolar harcayan taraftar, aşama aşama formayı çizdirdiğini ve çok acı çektiğini söyledi. Özellikle sırt bölümüne yaptırılırken acının arttığını dile getirdi.

ZİCO'YLA HATIRA FOTOĞRADI ÇEKTİRDİ

Flamengo’yu hayatı kadar sevdiğini aktaran Brezilyalı futbolseverler, efsane futbol adamı Zico ile de bir araya geldi. Zico’ya dövmesini gösteren ve nasıl yaptırdığını anlatan dos Anjos bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.