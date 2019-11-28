Flamengo'dan çifte kupa

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Flamengo, çifte kupa coşkusu yaşıyor.

Libertadores Kupası'nın ardından Brezilya Ligi şampiyonluğunu da kazanan kırmızı siyahlı ekip, ligde Ceara'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ikinci kupasını kavuştu.

Rio ekibi, bu destansı başarının sevincini, Maracana Stadyumu'nu dolduran on binlerce taraftarıyla paylaştı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, kazanılan başarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"BİR ÜST SEVİYE ANCAK ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU OLUR"

Deneyimli çalıştırıcıya bundan sonraki hedefi de soruldu. Bu soruya gülerek cevap veren Jorge Jesus, "Libertadores Kupası ve Brezilya Ligi Şampiyonluğu kazandıktan sonra bunun bir üst seviyesi; ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olabilir" ifadesini kullandı.