Flamengolularla polis arasında arbede yaşandı

Copa Libertadores finalinde Flamengo ile River Plate karşı karşıya geldi.
Rakibini 2-1 mağlup eden Brezilya ekibi, 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
Siyah-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Brezilya sokaklarına dökülen yüz binlerce taraftarlar, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Ancak futbolseverlerin kutlamaları abartması sonucu devreye giren polis ile bazı taraftarlar arasında adeta çatışma çıktı.
Taşkınlık yapanlara gaz bombası atan polise, bazı holiganların taş ve şişelerle saldırdıkları görülüyor.
Olayların iyice çığrından çıkması sonucu silahına başvuran güvenlik güçlerinin yaşadığı zor anlar, kameralara yansıdı.