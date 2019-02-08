Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında büyük bir facia yaşandı.

Altyapı oyuncularının yer aldığı binada çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi.





YANGIN SABAHA KARŞI BAŞLADI

Flamengo'nun Rio'da bulunan tesislerinde sabaha karşı başlayan yangın sonucu altyapı binalarında kalan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 10 futbolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına müdahale edildi ve kontrol altına alındı.

Flamengo'nun antrenman sahasında yangın: 10 ölü VİDEO



Yaşamını yitirenlerin dışında çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi. Yangının neden çıktığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, incelemelerin devam ettiği aktarıldı.



