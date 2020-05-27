Flick: Şampiyonluk için büyük bir adım attık

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek bitimine 6 hafta kala rakibiyle olan puan farkını 7'ye çıkartarak üst üste 8. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK''

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick "Çok önemli bir galibiyet aldık ve büyük bir adım attık. Teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumu kazanacak mıyım? Ben pek gelecek konusunda tahmin yapan biri değilim. Şu an 7 puanlık bir farka sahibiz ve bu iyi hissettiriyor. Çünkü devre arasına girmeden önce liderin 4 puan gerisindeydik." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında Niko Kovac'ın yerine göreve geçici olarak gelen ve daha sonra sözleşme imzalayan Flick, Bayern Münih ile çıktığı 18 maçın 15'ini kazandı.