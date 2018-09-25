Florentino Perez: Ronaldo bir gün Real Madrid'e dönecek

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, FIFA'nın en iyileri seçtiği The Best ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

MADRİD ONUN EVİDİR

Sezon başında Juventus'a transfer olan Ronaldo hakkında konuşan Florentino Perez, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun evidir. Tüm Real Madrid taraftarının kalbindedir. Ödül törenine katılsaydı onu kucaklayacaktm" dedi.

BİR GÜN REAL MADRİD'E GERİ DÖNECEK

Florentino Perez sözlerine, "Cristiano Ronaldo bir gün Real Madrid'e dönecek ve hep evinde kalacak" ifadeleriyle son verdi. Florentino Perez geçtiğimiz günlerde "Bu yıl en karlı satışımız Cristiano oldu. Kişisel nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Herkes bir çözüm üzerinde birleşince tarafların anlaşması kolay oluyor" şeklinde açıklama yapmıştı.