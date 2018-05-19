Florian Thauvin Marsilya'da kalıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Başkanı Jacques-Henri Eyraud, yıldız oyuncuları Florian Thauvin'in transfer süreci hakkında konuştu

Newcastle United'dan 11 milyon euroya gelen ve bu sezon 53 maça çıkarak 26 gol ve 18 asistle oynayan Thauvin'in 80 milyon eurodan çok daha fazla para edeceğini işaret etti.

Jacques-Henri Eyraud açıklamasında, "Thauvin için 80 milyon euroluk teklif gelse bile buna dönüp bakmam. Harika bir oyuncu, onu milli takımda görmek de bizim için memnuniyet verici. Birlikte yazacağımız daha çok hikaye var. Gelecek sezon bizi daha ileriye götüreceğine inanıyoruz. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Büyüdü olgunlaştı." ifadelerini kullandı.

Florian Thauvin ise geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'Marsilya'da kalıyormusun?'' Sorusuna, ''Evet, kalıyorum'' cevabını vermişti.