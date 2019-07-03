Florijana Ismaili'nin cesedi, Como Golü'nde bulundu

Geçtiğimiz cumartesi günü yüzmek için İtalya, Milano'daki Como Golü'ne girdikten sonra, bir daha görülemeyen 24 yaşındaki İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

COMO GOLÜ'NDE BULUNDU

BBC'de yer alan habere göre, cumartesi günü tekneyle açılan Florijana Ismaili, göle atlatıktan sonra kaybolmuştu. Günlerdir süren arama çalışmaları sonunda İsviçreli futbolcunun cesedine ulaşıldı.

200 metre derinliğe ulaşabilen ve içinde özel eğitimli dalgıçların olduğu sualtı aracıyla yapılan arama çalışmalarının ardından, 24 yaşındaki futbolcunun cansız bedeni bulundu.

İtalyan yetkililer, Florijana Ismaili'nin bedeninin 204 metre derinlikte bulunduğunu bildirdi.

İsviçre Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Nils Nielsen konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çok üzüldüm ve sarsıldım. Flori'nin gittiğini kabul etmek zor." ifadelerini kullandı.

(Florijana Ismaili'nin tatilden bir fotoğrafı)

BSC Young Boys ise İsmaili'nin vefatı üzerine; "Çok üzüldük ve derinden etkilendik" açıklamasında bulunurken FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bu, özellikle FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın düzenlendiği bir zamanda, tüm futbol dünyası adına son derece üzücü bir an." dedi.

2014 yılında giymeye başladığı milli takım formasıya 33 maça çıkan İsmaili, BSC Young Boys takımının kaptanıydı.