Florin Andone, Galatasaray ile ücretini 100'e katladı

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Brighton'dan Rumen futbolcu Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Andone, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro sabit ücret alacakken bonuslarla bu tutarın 3 milyon euro seviyesine çıkacağı belirtiliyor.

Florin Andone'nin Galatasaray'dan alacağı sabit 2.5 milyon euroluk maaş, onu en çok kazanan Rumen futbolcu yapacak.

Andone, 2014'ün yaz aylarında İspanyol ekibi Cordoba ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Rumen oyuncu, Cordoba forması giydiği dönemde ayda 3.000 euroyu geçen bir ücret almamıştı.

5 YILDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Galatasaray'da ayda yaklaşık 200.000 euro alacak olan Andone, hedef bonuslarını elde etmesi durumunda bu ücretini 300.000 euroya kadar çıkarabilecek.

2014'te ayda 3.000 euro kazanan Rumen oyuncu, 2019'da ücretini 100 katına çıkararak Galatasaray'dan 300.000 euro kazanmış olacak.