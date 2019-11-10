Florin Andone'den kötü haber geldi

Romanya Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın forveti Florin Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmı yırtık tespit edildiğini açıkladı.

ÇAPRAZ BAĞLARINDA KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Federasyonun resmi internet sitesinden apılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

(Romanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama) RUMENLER İLK YARIYI KAPATABİLİR DEDİ

Bu koşullar altında Andone'nin İsveç ve İspanya ile oynanacak EURO2020 eleme maçları için kadroya alınmadığı bilgisi verildi.



Florin Andone'nin net durumunun bugün yapılacak MRI kontrolleri sonrası belli olacağı, tam teşhisin konacağı ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının açıklanacağı belirtildi.



Romen golcünün sağ diz ön çapraz bağlarındaki yırtığın durumuna göre ilk yarıyı kapatmış olabileceği bilgisi alındı.







