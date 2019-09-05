Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Romanya tarihine geçti. Sarı kırmızılı takımda yıllık 2.5 milyon euro net maaş alacak olan Andone, Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu oldu.

ROMANYA FUTBOLUNUN EN ÇOK KAZANANI OLDU

Deportive ve Brighton formaları giydikten sonra Galatasaray'a gelen Andone, kariyerinin en yüksek maaşını da Türkiye'den almış olacak.

Romanya basını, 26 yaşındaki forvetin ayda 200 bin euro maaş alacak olmasına da dikkat çekerek transfere geniş yer ayırdı. Galatasaray, Andone'yi Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralamıştı.