Florin Andone takıma döndü

Galatasaray'a Florin Andone'den iyi haber geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan Rumen golcü antrenmanlara başladı.
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Salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yapan Florin Andone'nin ilerleyen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone, 9 Kasım'dan bu yana formasından uzak.
Sezon başında Brighton'dan kiralanan 26 yaşındaki Rumen golcü bu sezon şu ana kadar 9 resmi maçta 2 gol kaydetti.