Florya'da transfer zirvesi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor toplantı yapacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başakşehir maçı öncesinde yapılması planlanan toplantının konusu ara transfer ve takımdan gönderilmesi istenen oyuncular olacak.

Hırvat teknik adam, sol bek ve sol açık başta olmak üzere takıma takviye yapılmasını istiyor. Takım hakkında bir rapor sunacak olan Tudor, aynı zamanda kadroda düşünmediği isimleri belirtecek.

4 FUTBOLCU GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan Asamoah, Arda Turan, Emre Akbaba ve Kaan Ayhan hakkında fikir alışverişinin yapılacağı toplantıda, alternatif isimler üzerinde de durulacak. Scout ekibinin hazırladığı raporun değerlendirileceği görüşmede, takımın yaş ortalamasını düşürme adına gelecek vaad eden futbolcular hakkında da durum değerlendirilmesi yapılacak.