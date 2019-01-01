Floyd Mayweather kickboks dövüşçüsünü mağlup etti

Karma dövüş sanatlarıyla yaptığı anlaşma gereği Japon kickboks dövüşçüsü Tenshin Nasukawa ile gösteri maçına çıkan ABD'li yenilgisiz boksör Floyd Mayweather, rakibini yaklaşık 2 dakika içerisinde teknik nakavt ile yenerek kariyer rekorunu 51 maça (profesyonel olmayan maçlar dahil) yükseltti.

Yeni yıl arefesinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da ringe çıkan ve 20 yaşındaki Japon rakibi karşısında rahat bir maç çıkaran Mayweather'ın maç boyunca gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Nsukawa'yı yenen Floyd 9 milyon dolar kazandı - İZLE

Müsabakanın ilk başlarında rakibine karşı hafif vuruşlar yapan ve savunmada kalan ABD'li boksör, daha sonra seri vuruşlarla Tenshin Nasukawa'yı ilk dakikanın sonunda yere serdi.

Yere düştükten 5-6 saniye sonra ayağa kalkan Nasukawa maça devam etti ancak Mayweather'ın sert yumruklarına çok fazla dayanamayınca 45 saniye sonra karnına ve yüzüne aldığı darbelerle kendini yeniden yerde buldu.

9 MİLYON DOLAR KAZANDI

Ayağa kalkan Japon dövüşçü Mayweather'ın seri ve isabetli yumruklarıyla maçın bitmesine yaklaşık 50 saniye kala tekrar yere düştü. Antrenörlerin ringe girmesiyle birlikte hakem maçı bitirdi ve Mayweather'ın galibiyetini ilan etti.

41 yaşındaki boksör Mayweather bu maçtan 9 milyon dolar kazandı.