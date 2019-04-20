Floyd Mayweather'in 11 kiloluk altın kolyesi

Çıktığı 50 karşılaşmayı kazanan dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, spor yaşantısından çok özel hayatı ve gösterişli hareketleriyle akıllarda kalmaya devam ediyor.

11 KİLOLUK ALTIN KOLYE

Daha önce pahalı saatleri, otomobilleri, yaşadığı malikaneleri ve özel uçaklarıyla akıllarda kalan Floyd, bu kez ise bir NBA maçında taktığı aksesuarıyla konuşuldu.

Los Angeles Clippers ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA play-off maçını izleyeme gelen ABD'li boksör taktığı 11 kiloluk altın zincirle görenleri şaşırttı.





Dünyanın en zengin sporcularından biri olan Mayweather, karşılaşmayı en ön sıradan takip etti.





Forbes verilerine göre, kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1 milyar doları geçti.



