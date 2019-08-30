Fonseca: Başakşehir saygı duyulması gereken bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta mücadele edecek olan Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, açıklamalarda bulundu.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKINDI"

Başakşehir hakkında konuşan Fonseca, ''Avrupa Ligi, artık mini Şampiyonlar Ligi gibi oldu. Grubu geçmek istiyoruz. Bundesliga çok güçlü bir lig ve Mönchengladbach ligin en iyi 3. savunma takımıydı. Başakşehir ise Türkiye'de şampiyonluğun iki metre uzağındaydı. Son anda şampiyonluğu kaptırdılar. Defansif olarak liglerinin en başarılı takımıydı. Çok tecrübeli oyuncuları var.'' dedi.

Roma, Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach, Başakşehir ve Wolfsberger ile mücadele edecek.