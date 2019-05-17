Formula 1, Fas'ı takvime ekleyecek

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Grand Prix'sini 2020 yılından itibaren Formula 1 takvimine ekleyeceğini açıklayan F1 yönetimi, rotasına Afrika'ya çevirmiş durumda.

Formula 1 Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Sean Bratches'e göre Formula 1, Fas'ı yarış takvimine dahil etmeyi planlıyor. Bratches BBC'de yer alan haberde beş kıtada yarıştıklarını, yarışmadıkları tek kıtanın Afrika olduğunu belirterek; "Fas ve Marakeş, bu fikre proaktif bir şekilde yaklaştı. Bu bölgede Formula 1'e yönelik ilgi son derece yüksek" ifadelerini kullandı.

Fas Grand Prix'si, Formula 1 takvimine dahil olması halinde 1993 Güney Afrika Grand Prix'sinden bu yana Afrika'da düzenlenen ilk F1 yarışı olacak. Ayrıca F1, son olarak 1958 yılında Casablanca, Fas'ta düzenlenmiş, yarışı Britanyalı pilot Stirling Moss kazanmıştı.

Formula 1, gelecek yıl Hanoi'de ilk Vietnam Grand Prix'sini gerçekleştirecek ve tarihi Zandvoort pistindeki Hollanda Grand Prix'si 1985’ten bu yana ilk kez takvime dahil olacak