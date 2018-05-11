Formula 1 heyecanı İspanya'ya taşınıyor

Formula 1'de sezonun beşinci yarışına İspanya ev sahipliği yapacak.
Barselona kentindeki 4.655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari'den Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo, Azerbaycan'daki dördüncü yarışı ise Mercedes'ten Lewis Hamilton kazanmıştı.