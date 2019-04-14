Formula 1'de 1000. yarışın kazananı Hamilton

Formula 1'de sezonun 3. ayağı Çin Grand Prix'sini, en son yarış Bahreyn'in de galibi olan Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.

MERCEDES 3. DOUBLE İLE BAŞLADI

Formula 1 tarihinin 1000'inci, Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Çin Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu ve Mercedes sezona 3. duble ile başladı.

Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

RAKİKONEN İLK 10'DA BİTİRDİ

Son şampiyon Lewis Hamilton, 2. cepten kalktığı yarışta kariyerinin 75. birinciliğini elde etti. Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın arkasında 2. sırayı aldı. Yarışta 3. sırayı ise Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel oldu.

İşte Çin Grand Prix'inde ilk 10 sıra;

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Verstappen

5. Leclerc

6. Gasly

7. Ricciardo

8. Perez

9. Raikkonen

10. Albon