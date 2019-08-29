Formula 1'de 22 yarışlık 2020 takvimini belli oldu

İspanya GP'nin anlaşmasını uzatmasının ardından, Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 22'ye yükseldi ve şampiyonu rekoru kırıldı.
Formula1 2020 takviminde Vietnam ve Zandvoort gibi iki yeni yarış bulunurken, sezon 15 Mart'ta Avustralya'da başlayacak.
22 YARIŞ OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
F1 CEO'su Chase Carey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 2020 taslak takvimini yayınlamaktan oldukça memnunuz. 22 yarış, FIA'dan ve tüm takımlardan oybirliği ile destek aldı. Bu sporumuzun geleceğine duyulan güveni gösteriyor." dedi.
Fornula 1 yeni sezonu 15 Mart'ta başlarken, 29 Kasım'da son bulacak ve tarihin en uzun sezonu olacak.
Formula 2020 takvimi şu şekilde;
15 Mart - Avustralya
22 Mart - Bahreyn
5 Nisan - Vietnam
19 Nisan - Çin
3 Mayıs - Hollanda
10 Mayıs - İspanya
24 Mayıs - Monako
7 Haziran - Azerbaycan
14 Haziran - Kanada
28 Haziran - Fransa
5 Temmuz - Avusturya
19 Temmuz - Büyük Britanya
2 Ağustos - Macaristan
30 Ağustos - Belçika
6 Eylül - İtalya
20 Eylül - Singapur
27 Eylül - Rusya
11 Ekim - Japonya
25 Ekim - ABD
1 Kasım - Meksika
15 Kasım - Brezilya
29 Kasım - Abu Dabi