Formula 1'de 22 yarışlık 2020 takvimini belli oldu

İspanya GP'nin anlaşmasını uzatmasının ardından, Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 22'ye yükseldi ve şampiyonu rekoru kırıldı.

Formula1 2020 takviminde Vietnam ve Zandvoort gibi iki yeni yarış bulunurken, sezon 15 Mart'ta Avustralya'da başlayacak.

22 YARIŞ OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

F1 CEO'su Chase Carey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 2020 taslak takvimini yayınlamaktan oldukça memnunuz. 22 yarış, FIA'dan ve tüm takımlardan oybirliği ile destek aldı. Bu sporumuzun geleceğine duyulan güveni gösteriyor." dedi.

Fornula 1 yeni sezonu 15 Mart'ta başlarken, 29 Kasım'da son bulacak ve tarihin en uzun sezonu olacak.

Formula 2020 takvimi şu şekilde;

15 Mart - Avustralya

22 Mart - Bahreyn

5 Nisan - Vietnam

19 Nisan - Çin

3 Mayıs - Hollanda

10 Mayıs - İspanya

24 Mayıs - Monako

7 Haziran - Azerbaycan

14 Haziran - Kanada

28 Haziran - Fransa

5 Temmuz - Avusturya

19 Temmuz - Büyük Britanya

2 Ağustos - Macaristan

30 Ağustos - Belçika

6 Eylül - İtalya

20 Eylül - Singapur

27 Eylül - Rusya

11 Ekim - Japonya

25 Ekim - ABD

1 Kasım - Meksika

15 Kasım - Brezilya

29 Kasım - Abu Dabi