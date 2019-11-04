Formula 1'de ABD yarışının kazananı Lewis Hamilton oldu

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Avrupa'da milli futbolcularımızla gururlandık

Avrupa'da top koşturan milli futbolcularımız bu hafta gösterdikleri performansla göğsümüzü kabarttı. Cenk, Çağlar, Ozan ve Enes gol atarken, Yusuf ve Kaan asist yaptı.