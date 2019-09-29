Formula 1'de Rusya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1'de bu sezonun 16. yarışı Rusya'nın Soçi kentinde düzenlendi.

Ferrari’nin genç pilotu Charles Leclerc yarışa pole pozisyonunda başlarken, takım arkadaşı Sebastian Vettel tarafından geçilmekten kurtulamadı.

Vettel'in yarış dışı kalması sonrası liderliği ele geçiren Lewis Hamilton yarışı önde bitirerek Rusya Grand Prix'ini kazandı.

HAMİLTON'DAN FIRSATI TEPMEDİ

Alman pilot pit stopların ardından güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı ve Sanal Güvenlik Aracı'na sebep oldu.

Vettel'in yarış dışı kalmasıyla henüz pitstopunu yapmamış olan Lewis Hamilton, güvenlik aracından fayda sağlayarak pite girdi ve piste Leclerc'in önünde çıktı.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

George Russell'ın aracı nedeniyle piste giren Güvenlik Aracı periyodundan sonra da yerini koruyan İngiliz pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek Macaristan GP'den sonra ilk zaferini kazandı.

Hamilton bu zaferle, ikinci yarıdaki ilk zaferini kazanırken, şampiyonluk savaşında kendi lehine önemli puanlar kazandı.

Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel ile arasındaki puan farkını açmaya devam eden Hamilton, şampiyonluğunu ilan etmek için gün saymaya başladı.

İLK 5:

1- Lewis Hamilton: 322 Puan

2- Valtteri Bottas: 249 Puan

3- Charles Leclerc: 215 Puan

4- Max Verstappen: 212 Puan

5- Sebastian Vettel: 194 Puan