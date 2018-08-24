Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

13. YARIŞ BELÇİKA'DA KOŞULACAK

Yarış ise 26 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 189

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 345 puan

2. Ferrari: 335

3. Red Bull: 223

4. Renault: 82

5. Haas Ferrari: 66