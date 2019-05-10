Formula 1'de sıradaki durak İspanya

İtalyan ekibi Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas için sarı-lacivertli takıma 11 milyon euro teklifte bulundu.

Fatih Terim, UEFA'nın verdiği cezadan dolayı kısıtlı bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarını belirterek, "Keşke UEFA bizi Avrupa'ya almasaydı" dedi.

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları finale çıkarak tarihte bir ilke imza attılar.

Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, henüz hiç forma giymemesine rağmen 1 yıl daha takımda kalacak.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş, İtalya'nın Genoa takımına transfer oluyor.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için genç futbolcu araştırması yapan Tuncay Şanlı'ya, "Bu forma için senin gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" diyerek talimat verdi.

Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul

Beşiktaş'ta taraftarlarla arası açılan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda yeniden doğmak için radikal kararlar aldı. Ozzie, kaptanlığı Burak'a, 10 numarayı ise Ljajic'e verecek.

Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak

1 Fatih Terim: Keşke Avrupa'ya gitmeseydik Fatih Terim, UEFA'nın verdiği cezadan dolayı kısıtlı bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarını belirterek, "Keşke UEFA bizi Avrupa'ya almasaydı" dedi.

2 Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları finale çıkarak tarihte bir ilke imza attılar.

3 Hürser Tekinoktay'ın seçim vaadi Bale Beşiktaş'ın başkan adayı Hürser Tekinoktay, seçimi kazanması durumunda Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'i transfer edeceğini

4 Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, henüz hiç forma giymemesine rağmen 1 yıl daha takımda kalacak.

5 UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea Chelsea, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu

6 Skrtel Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sarı-lacivertli ekibin 1 yıllık teklifini reddetti. Deneyimli futbolcu sezon sonu takımdan ayrılacak.

7 Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için genç futbolcu araştırması yapan Tuncay Şanlı'ya, "Bu forma için senin gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" diyerek talimat verdi.

8 Sinan Gümüş İtalya'ya gidiyor Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş, İtalya'nın Genoa takımına transfer oluyor.

9 Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak Beşiktaş'ta taraftarlarla arası açılan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda yeniden doğmak için radikal kararlar aldı. Ozzie, kaptanlığı Burak'a, 10 numarayı ise Ljajic'e verecek.