Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

2 İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu.

3 Yassine Benzia Fenerbahçe'de Fenerbahçe, 10 numara transferinde son gün hamlesini yaptı ve Benzia'yla her konuda anlaşmaya vardı.

4 Galatasaray'ın golcü adayları Türkiye'de transfer dönemi bu gece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.

5 Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sakatlığı yaşaması durumunda 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshedecek.

6 Artistlik yapıp nakavt olan İrlandalı dövüşçü James Gallagher ile Ricky Bandejas arasında yapılacak olan maç öncesi rakibini aşağılayan İrlandalı dövüşçü, nakavt oldu.

7 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

8 Kura çekimi sonrası yapılan capsler G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

9 Adem Ljajic Beşiktaş'ta Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, imza için İstanbul'a geldi.