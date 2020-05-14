Formula 1'de tarihin en etkili ismi Schumacher seçildi

Dünyanın 1 numaralı motor sporları yarışı Formula 1 Dünya Şampiyonası 70. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutlarken; organizasyonun efsane pilotu, bu tarihi günde de öne çıkan isim olmayı başardı.

Formula 1, resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla, 10 gün önce bir anket çalışması yayınladı ve şampiyonanın 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğuna yönelik bir kamuoyu araştırması başlattı.

TARİHİN EN ETKİLİ İSMİ SCHUMACHER

Birbirleriyle elemeli bir şekilde eşleştirilen figürlerden, finale iki isim kaldı.

Formula 1'i 40 yıl yöneten ve ismi artık bu yarışla özdeşleşen organizasyonun patronu Bernie Ecclestone ile bu yarıştaki şampiyonluk rekoru henüz kırılamayan efsane pilot Michael Schumacher finale kaldı.

Ancak final oylamasında eski Alman pilot Schumacher oyların yüzde 61'ini alırken, Ecclestone yüzde 39'da kaldı. Michael Schumacher, Formula 1'in 70 yıllık tarihindeki en etkili isim seçildi.