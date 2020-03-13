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Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bahreyn ve Vietnam ayakları için erteleme kararı geldi.

| AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.

İLK YARIŞ ETABI MAYISTA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti.

Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

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