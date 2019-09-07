Formula 3, İtalya'nın Monza Pisti'nde koşuldu. Yarış esnasında yaşanan büyük kaza izleyenleri şok etti.
FECİ KAZADAN UCUZ KURTULDU
Geçtiğimiz hafta Formula 2'de Belçika Grand Prix'inde yaşanan kazada Anthoine Hubert hayatını kaybetmişti. Formula dünyası daha Hubert'in ölümünün etkisinden çıkamamışken, bir başka büyük kaza da Moza da yaşandı.
Campos Racing takımımın 19 yaşındaki pilotu Alexander Peroni, pist dışına taşmaları engellemek amacı taşıyan sosis şeklindeki kerblere çarparak havalandı ve aracı taklalar atarak bariyerlere girdi.
Avustralyalı pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Formula 3'te Alexander Peroni'nin geçirdiği büyük kaza - VİDEO