Formula 3'te Alexander Peroni'nin geçirdiği büyük kaza

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.

Brezilya ile Kolombiya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Neymar, yapılan sert faulün ardından kafasını reklam panolarına çarptı. Yıldız isim sakatlanmaktan ucuz kurtuldu.

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Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Kamerunlu isim, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giymişti.