Macau'da pazar günü gerçekleştirilen Formula 3 yarışının bitimine 12 tur kala korkutucu bir kaza yaşandı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Motorsport'un haberine göre, Sophia Floersch gerilerde tırmanma mücadelesi verirken uzun düzlüğün ardından büyük bir frenlemenin yapıldığı üçüncü virajda büyük süratle öndeki araca çarptı ve bariyerlerin dışına uçtu.

Tekrar görüntülerinde Floersch’in aracının havalandığı ve büyük süratle duvara çarptığı görülüyordu. Floersch’in durumunun iyi olduğunu söylenirken, Canal+'ın haberine göre 3 hakem ve bir fotoğrafçı kazada yaralandı.

Formula 3’te korkunç kaza - VİDEO HABER