Formula1'de sıradaki yarış ABD'de

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1 Alex'in Fenerbahçe'ye tavsiye ettiği futbolcular Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibe potansiyeli yüksek Brezilyalı oyunculardan oluşan bir transfer listesi sundu.

2 Trabzonspor'da Sturridge sakatlandı Trabzonspor'un İngiliz forveti Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle en az 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

3 Galatasaraylı futbolcular cuma namazında Galatasaraylı futbolcular Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ile tercüman Mert Çetin, cuma namazına gitti.

4 Cenk Tosun: Şenol Hoca'nın bendeki yeri ayrı İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyerinde babası Şenol Tosun ve deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in büyük payı olduğunu söyledi.

5 Cadılar Bayramı'nı kutlayan futbolcular Dünyaca ünlü futbolcular, birbirinden ilginç kostüm ve makyajlarıyla Cadılar Bayramı'nı kutladı. Kutlayanlar arasında Mesut Özil-Amine Gülşe çifti de vardı.

6 Kayserisporlu futbolcular boş kaleye gol atamadı Kayserispor ile Bayrampaşaspor arasında oynanan Türkiye Kupası 4. tur maçında, inanılmaz bir olay yaşandı. Kaleciyi ikiye bir yakalayan ev sahibi ekip, topu ağlarla buluşturamadı.

7 Beşiktaş'tan Talisca atağı Guangzhou Evergrande’de sorunlar yaşayan Anderson Talisca, Beşiktaş'a haber göndererek geri dönmek istediğini söyledi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kiralayabilir.

8 Ali Koç: Vergiyi futbolcular değil kulüpler ödüyor Yeni vergi yasası tasarısıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu kanunun hiç gelmemesini umuyorum" dedi.

9 Falcao'yu soğuk oda iyileştirecek Radamel Falcao'nun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba harcayan G.Saray, Lifecube (soğuk oda) teknolojisini kullanarak bu süreyi kısaltmayı planlıyor.