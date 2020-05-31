Forren, kumar için kulüpten para çaldı

Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında olan Norveç Ligi'nden ilginç bir haber geldi.

Ülkenin önemli kulüplerinden olan Molde'de forma giyen Vegard Forren'in, kulüp kasasından para çaldığı ortaya çıktı.

KUMAR OYNUYOR

Kumar bağımlısı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki savunmacının, Molde kasasından 9 bin 255 euro çektiği belirtildi.

15 yıldır kumar bağımlısı olduğunu belirten Forren, yaşananların ardından şu açıklamalarda bulundu:

''Bu takımdan böyle ayrılmak zorunda olduğum için ailemden, arkadaşlarımdan, oyunculardan, kulüpten ve taraftarlardan özür diliyorum. 15 yıldır kumar bağımlısıyım ve bundan kurtulmak istiyorum. 2015 yılında yardım aldım ama işe yaramadı. Molde ile sözleşmemin sona erdirilmesinin belki de hayatımda değişiklik yapmak için bir işaret. Kumar hayatına dair her şeyi arkamda bırakıyorum. Futbolu ise bırakmayacağım. Futbolda daha yapacak çok işim var. Tekliflere açığım.''





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

13 yıldır Molde Kulübü'nün simgeleşen futbolcularından olan Forren'in bu hatası üzerine Norveç ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Molde CEO'su Ole Erik Stavrum ise yaptığı açıklamada, "Herkes için üzücü bir gün. Vegard son 13 yıldır takımın sembol isimlerinden biriydi ve ülkenin en iyi futbolcularından biri.'' şeklinde konuştu.

Vegard Forren, daha önce Premier Lig ekipleri Southampton ve Brighton takımlarının formalarını da giymişti.