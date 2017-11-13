Forsberg Mourinho'nun onayını aldı

Portekizli teknik adam, maça sadece RB Leipzig'in 26 yaşındaki orta sahası Emil Forsberg'i izledi. İsveçli yıldız, "Maçın futbolcusu" seçilirken Mourinho'dan da transferi için geçer not aldı.

MOURİNHO TRİBÜNDEN İZLEDİ

Alman Bild Gazetesi, Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho'nun İsveç'in İtalya'yı 1-0 yendiği play-off ilk maçında Emil Forsberg'i izlediğini yazdı. Karşılaşmayı VIP tribününde Zlatan Ibrahimovic'in iki koltuk yanında izleyen Mourinho'nun RB Leipzig'in 26 yaşındaki orta sahası Emil Forsberg'i dikkatle izlediğini yazan Bild, "İsveçli yıldız, 'Maçın futbolcusu' seçilmesini sağlayan performansıyla Mourinho'dan da transferi için geçer not aldı" ifadelerini kullandı.

Leipzig'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Forsberg'i kolay kolay bırakmayacağının altını çizen Bild, "Manchester United'ın orta alanında özellikle sol kanatta sorun var. Forsberg'in menajeri Hasan Çetinkaya, bu sezon başında Manchester United'a transfer olan Victor Lindelöf'ün de menajeri... Dolayısıyla United ve Mourinho ile iyi ilişkisi var" yorumlarını yaptı.