Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'la uzattı

Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak gelecek sezondan itibaren Almanya 1. Ligi'nde mücadele edecek Fortuna Düsseldorf, 2019'da sözleşmesi bitecek Kaan Ayhan'la yeniden masaya oturdu ve milli futbolcuyla 30 Haziran 2021'ye kadar sürecek yeni bir anlaşmaya vardı.

Kaan Ayhan yeni sözleşmeyi İstanbul'daki Milli Takım kampında imzaladı. 2016 yazında Schalke 04'ten Fortuna'yı transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Kırmızı Beyazlı ekip formasıyla 56 maça çıktı. Defansın ortasında oynayan Kaan ayhan, 2 gol kaydederken; 3 de asist yaptı.