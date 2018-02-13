Francesco Totti: Benim gibisi gelmez

Futbolculuk kariyerinin tamamını Roma formasıyla geçen ve futbolu bıraktıktan sonra da Roma yöneticisi olan Francesco Totti, İtalyan basınına röportaj verdi.

UZUN SÜRE BAŞKA TOTTİ GELMEZ

Kariyerinde başka bir takımın formasını giymeyen Totti, ''Uzun bir süre Roma'ya başka bir Totti'nin gelebileceğine inanmıyorum. Roma altyapsından genç bir oyuncunun, ben ya da De Rossi gibi gelişip aynı başarıları tekrarlaması imkansız gibi. Artık şartlar çok değişti. Şartlar, daha çok ekonomik oldu'' diye konuştu.

Futbolculuk yıllarında sayısız başarı yakalayan Totti, ''Alamadığım tek bireysel ödül Ballon d'Or oldu. Roma'da oynarken bu ödülü alma şansım, Milan, Juventus ve Real Madrid futbolcularından daha az oluyor'' dedi.

ROMA BENİM HER ŞEYİMDİ

Real Madrid'den aldığı tekliflere rağmen Roma'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini belirten Roma efsanesi, ''2003-2004 sezonunda Real Madrid, çok ciddi bir teklif yaptı. Ancak benim düşüncem çok netti. Tek bir formayla mücadele edip kazanacaktım. Bu en önemlisiydi. Bu kulübe olan tutkum, daha çok kupa almaktan değerli bir şey. Roma için %101'imi verdim. Roma, benim her şeyimdi'' şeklinde konuştu.