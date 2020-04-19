Francesco Totti: Roma tesislerine adımımı bile atmam

Roma'nın unutulmaz futbolcusu Franceso Totti, kulüp başkanı James Pallotta hakkında sitem dolu ifadeler kullandı.

Eski futbolculardan Luca Toni'nin Instagram'daki canlı yayınına katılan Totti, Palotta'nın kaldığı süre boyunca kulüp tesislerine adım atmayacağını söyledi.

''AĞLAMAKLI OLUYORUM''

Roma tesislerine giremediği için zaman zaman ağlamaklı olduğunu söyleyen Totti, "Oğlum Cristian'ı antrenmana bıraktığımda bile tesislere girmiyorum. Bazen dışarıda arabada oturup aradan geçen 30 yıldan sonra içeri giremediğimi düşünüp ağlamaklı oluyorum. Orada hala çok güzel dostluklarım var. Beni görünce selam vermek için dışarı geliyorlar. Oğlum gelip maçlarını izlememi istiyor ancak yapamıyorum, bu beni öldürür." dedi.

''BAŞKA BİR YERE GİTMEYİ KABUL ETMEDİM VE EMEKLİ OLDUM''

Futbolu bırakma kararının kendisine ait olmadığını savunan İtalyan yıldız, "Fiziksel açıdan iyi durumdayken neden bırakayım? Yine de Roma'da geçen yıllarımı mahvetmek istemediğimden başka bir yere gitmeyi kabul etmedim ve emekli oldum." ifadelerini kullandı.

''ROMA İÇİN BACAKLARIMDAN BİLE VAZGEÇEBİLİRDİM''

Bunun kendi kararı olmadığına vurgu yapan Totti, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Genç oyunculara tecrübelerimi aktarmak ve takımın bir parçası olmaktan çok mutluydum. Her şeyin bir sonu olduğunu biliyorum. Sorun şu ki bazı insanlar bunun benim kararım olduğunu söyledi ancak bana başka bir seçenek bırakmamışlardı. Üzgünüm çünkü Roma için bacaklarımdan bile vazgeçebilirdim."