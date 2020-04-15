Frank de Boer: Testim keşke pozitif çıksaydı

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve hali hazırda MLS ekibi Atlanta United'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Frank de Boer, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''POZİTİF ÇIKSAYDI, TEDAVİ OLMUŞ VE BAĞIŞIKLIK KAZANMIŞ OLURDUM''

Test sonucunun negatif çıktığını söyleyen de Boer, "Ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum." dedi.

MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, kulüp yöneticilerinden bir kişinin kendisini iyi hissetmemesi sebebiyle takım halinde test yaptırdıklarını ve testinin negatif çıktığını belirtti.