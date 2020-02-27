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Frank Lampard, gidecek oyuncuları belirledi

Şampiyonlar Ligi'nde, Bayenrn Münih'e karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Lampard, önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncuları belirlediği ileri sürüldü.

| Haber Merkezi
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İngiliz menajer 8 oyuncuyu önümüzdeki sezonun kadro planlamasında düşünmüyor...

The Sun'un haberine göre Chelsea'nin önümüzdeki sezon kadrosundan 8 ismin gönderileceği kaydedildi. Bu isimlerin ise başta sistemine uymadığını söylediği Jorginho, istikrarsız Ross Barkley, sürekli sorun yaşadığı kaleci Kepa'nın başta olduğu belirtildi.

Gönderilmesi planlanan diğer isimlerin ise performansını yetersiz bulan ve bir kısmının da sözleşmesi biten Zouma, Willian, Pedro, Marcos Alonso ve Emerson olduğu ifade edildi.

Belirtilen 8 ismin ayrılmasının ardından kadroda büyük bir boşluk oluşacağını ve edilen tasarrufla mevcut kadrodaki kaliteli oyunculara eşlik edebilecek birkaç yıldız alınabileceği kaydedildi. Ayrıca Kepa - Oblak, Alonso - Ben Chilwell takas ihtimallerinin de olabileceği The Sun'un haberinin devamında yer aldı.

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