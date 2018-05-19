Frank Lampard Ipswich'in başına geçiyor

İngiltere Championship ekiplerinden Ipsiwch Town, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Championship'te bu sezon beklentileri veremeyen Ipswich Town'da Nisan ayında menajer Mick McCarthy ile yollar ayrılmıştı.

Takımın başına geçici olarak Bryan Klug getirilirken, gelecek sezon için Frank Lampard ismi geçiyor. Ada basınında yer alan haberde kulübün sahibi Marcus Evans'ın Lampard ile iki kez görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Lampard da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık bir takım çalıştırmak istediğini dile getirmişti. 39 yaşındaki İngiliz isim, futbol kariyerini MLS ekiplerinden New York FC'de noktalamıştı.