Frank Ribery: Baskı altında oynamayı severim

Bayern Münih'te geçirdiği 12 sezonun ardından sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, takımdaki durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Üzerindeki baskıdan memnun olduğunu dile getiren Ribery, "Bayern Münih'te kazandıklarım, kariyerim ve şöhretimden dolayı üzerimde fazla baskı var. Ancak ben baskıyı seviyorum ve buna da ihtiyacım vardı. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" dedi.

"GENÇ OYUNCULARA SÜREKLİ YARDIMCI OLUYORUM"

Fiorentina'da daha fazla sorumluluk aldığını vurgulayan Fransız yıldız, "Bayern Münih'te her zaman önemli bir oyuncuydum ama Fiorentina'da daha fazla sorumluluklarım var. Çok genç bir ekibe sahibiz ve onlara sürekli yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.

Serie A ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.