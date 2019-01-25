Frank Ribery: İnşallah 2-3 yıl daha oynayacağım

Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Frank Ribery, geleceğiyle ligili açıklamalarda bulundu.

Ribery, sezon bittikten sonra iki ya da üç yıl daha oynamak istediğini dile getirdi. Yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ''6 ayım kaldı, daha sonra neler yalanacağını göreceğiz. Futbola devam etmek istiyorum. Bu Bayern'de ya da başka bir kulüpte... İki yıl daha futbol oynayacağım, belki üç inşallah. Kendimi şu an iyi ve zinde hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Bayern formasıyla 22 maçta 5 gol, 1 aisstlik performan sergiledi.